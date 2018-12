Palmeiras se isola na liderança do ranking da CBF após título brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou o Ranking Nacional de Clubes de 2019 nesta quarta-feira (5). A novidade foi o Palmeiras assumindo de maneira isolada a primeira colocação com 16.914 pontos, à frente de Cruzeiro (15.822), atual campeão da Copa do Brasil, e o Grêmio (14.936).

No ranking do último ano, o time alviverde dividia a liderança com o clube mineiro, ambos com 15.228 pontos na ocasião.

Os clubes de São Paulo são maioria entre os dez mais bem ranqueados pela CBF. Além do já citado Palmeiras, o Santos (14.682) aparece na quarta colocação, seguido do Corinthians (14.208).

O top 10 ainda conta com Flamengo (6º/13.850), Atlético-MG (7º/13.352), Atlético-PR (8º/11.380), Internacional (9º/10.902) e Chapecoense (10º/10.706).

O ranking da CBF considera a participação dos clubes em torneios nos últimos cinco anos. Os pesos das competições variam conforme o tempo (o torneio mais recente vale mais pontos que o mais antigo).

Dos 16.914 pontos conquistados pelo Palmeiras, 800 foram graças à conquista do Campeonato Brasileiro deste ano.

Confira os 20 primeiros clubes brasileiros no ranking da CBF:

1 - Palmeiras - 16.914 pontos

2 - Cruzeiro - 15.822

3 - Grêmio - 14.936

4 - Santos - 14.682

5 - Corinthians - 14.208

6 - Flamengo - 13.850

7 - Atlético-MG - 13.352

8 - Atlético-PR - 11.380

9 - Internacional - 10.902

10 - Chapecoense - 10.706

11 - Botafogo - 10.619

12 - São Paulo - 10.508

13 - Fluminense - 10.034

14 - Vasco - 9.360

15 - Bahia - 8.862

16 - Sport - 8.450

17 - Vitória - 8.329

18 - Ponte Preta - 8.052

19 - América-MG - 7.522

20 - Coritiba - 7.044