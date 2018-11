Palmeiras só empata com o lanterna, mas mantém vantagem na liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 com o já rebaixado Paraná, neste domingo (18), no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kessley abriu o placar para a equipe paranaense ainda no primeiro tempo, mas o time paulista deixou tudo igual na etapa complementar, com Gustavo Scarpa, de pênalti.

Mesmo com o tropeço, a equipe alviverde manteve a vantagem de cinco pontos para o vice-líder. A equipe de Luiz Felipe Scolari chegou aos 71 pontos, mas agora é o Flamengo que vem logo atrás. O time rubro-negro foi aos 66 pontos após bater o Sport por 1 a 0 na Ilha do Retiro.

O Palmeiras foi favorecido na tabela de classificação pela derrota do Inter no Rio de Janeiro. O time colorado poderia ter reduzido a desvantagem para três pontos, mas caiu diante do Botafogo por 1 a 0, no Engenhão, e agora está em terceiro lugar, com 65 pontos.

Com isso, o Palmeiras pode garantir o título já na próxima rodada, na quarta-feira (21), no Allianz Parque, contra o América-MG. Para isso, precisa apenas vencer e torcer para Flamengo e Internacional não vencerem Grêmio e Atlético-MG, respectivamente.

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Wesley, Renê Santos, Jesiel, Igor; Leandro Vilela, Jhony, Kessley, Alesson (Jean Lucas), Juninho (Gonzales); Grampola (Felipe Augusto). T.: Dado Cavalcanti

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés, Lucas Lima (Willian); Dudu, Gustavo Scarpa (Bruno Henrique), Deyverson (Borja). T.: Luiz Felipe Scolari

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Cartões amarelos: Jhony, Kessley , Igor, Thiago Rodrigues, Renê Santos (Paraná); Scarpa, Borja (Palmeiras)

Gols: Kessley, aos 34min do primeiro tempo (Paraná); Gustavo Scarpa, aos 9min do segundo tempo (Palmeiras)