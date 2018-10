Palmeiras sofre dois gols no final e perde para o Boca na Argentina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras perdeu para o Boca Juniors por 2 a 0, nesta quarta-feira (24), na Bombonera, em Buenos Aires, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Com o resultado, a equipe paulista precisará vencer por três gols de diferença o jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (31), no Allianz Parque. Se o time alviverde devolver o placar de 2 a 0, o classificado será conhecido nas cobranças de pênalti.

O Boca Juniors tomou a iniciativa da partida desde o início. Com a defesa bem posicionada, o Palmeiras conseguia controlar as investidas do adversário.

Quando o jogo caminhava para terminar empatado, o Boca Juniors abriu o placar. Aos 38 minutos, o atacante Benedetto, que tinha acabado de entrar, completou de cabeça um escanteio e fez 1 a 0.

Cinco minutos depois, Benedetto recebeu na entrada da área, driblou Luan e finalizou no canto de Weverton para fechar o marcador por 2 a 0.

BOCA JUNIORS

Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallan, Olaza; Barrios, Nandez, Perez; Pavon, Zarate (Villa), Ábila (Benedetto). T.: Guillermo Schelotto

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Thiago Santos), Moisés (Lucas Lima); Dudu, Willian, Borja (Deyverson). T.: Luiz Felipe Scolari

Estádio: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)

Juiz: Roberto Tobar (CHI)

Cartões amarelos: Olaza, Zárate e Villa (Boca Juniors); Gómez e Bruno Henrique (Palmeiras)

Gols: Benedetto, aos 38min e aos 43min do segundo tempo