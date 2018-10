Palmeiras tem 40,3% de chances de ser campeão brasileiro, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro no último domingo (30) colocou o Palmeiras na rota do título do Campeonato Brasileiro. Novo líder da competição, o clube paulista tem 40,3% de chances de ser campeão, de acordo análise do site Chance de Gol, após a 27ª rodada.

O Palmeiras lidera a competição com 53 pontos, mesmo número do Internacional, que fica atrás no saldo de gols. Apesar da pontuação semelhante, o time gaúcho tem menos chances de ser campeão: 38,5%.

Antigo líder da competição, o São Paulo despencou nas probabilidades e aparece com apenas 8,5% de chances de ser campeão. O número deixa o time do Morumbi atrás do Grêmio, atual quarto colocado da competição. O clube gaúcho possui 10,1% de possibilidades de ficar com a taça.

A análise realizada pelo Chances de Gol leva em consideração o local da partida (dentro ou fora de casa), o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar.

Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela aparecem com mais chances de títulos que outros que estão à frente. O mesmo acontece na briga pelo rebaixamento, em que uma equipe que já está no Z-4 tem menos chances de cair do que uma que figura fora dele.

Na parte de baixo, dois clubes aparecem com probabilidades altíssimas de serem rebaixados. Com apenas 16 pontos em 26 jogos, o lanterna Paraná tem quase 100% de chances de jogar a segunda divisão em 2019. Na 19ª colocação, o Sport aparece com 96,4% de chances de cair.

Chapecoense e Vitória têm números semelhantes na briga contra o rebaixamento: 51,2% e 56,5%, respectivamente. O número do clube baiano, atual 16º colocado, é maior que o do Vasco, que está uma posição atrás na tabela. O clube carioca ainda tem um jogo atrasado para fazer na competição.

Chances de título:

1 - Palmeiras (53 pontos) - 40,3% de chances

2 - Internacional (53 pontos) - 38,5%

3 - São Paulo (52 pontos) - 8,5%

4 - Grêmio (50 pontos) - 10,1%

5 - Flamengo (49 pontos) - 2,1%

6 - Atlético-MG (45 pontos) - 0,4%

Chances de Libertadores:

1 - Palmeiras (53 pontos) - 99,98% de chances

2 - Internacional (53 pontos) - quase 100%

3 - São Paulo (52 pontos) - 99,4%

4 - Grêmio (50 pontos) - 99,8%

5 - Flamengo (49 pontos) - 97,3%

6 - Atlético-MG (45 pontos) - 88,7%

7 - Cruzeiro (37 pontos) - 7,4%

8 - Santos (36 pontos) - 3,8%

9 - Corinthians (35 pontos) - 1,4%

10 - Fluminense (34 pontos) - 0,3%

11 - Atlético-PR (33 pontos) - 1,7%

12 - Botafogo (33 pontos) - 0,07%

13 - América-MG (32 pontos) - 0,01%

14 - Bahia (30 pontos) - 0,03%

15 - Ceará (30 pontos) - 0,04%

16 - Vitória (29 pontos) - quase 0%

17 - Vasco (29 pontos) - 0,02%

18 - Chapecoense (28 pontos) - quase 0%

19 - Sport (24 pontos) - quase 0%

20 - Paraná (16 pontos) - quase 0%

Chances de rebaixamento:

7 - Cruzeiro (37 pontos) - 0,02%

8 - Santos (36 pontos) - 0,2%

9 - Corinthians (35 pontos) - 0,6%

10 - Fluminense (34 pontos) - 1,9%

11 - Atlético-PR (33 pontos) - 0,7%

12 - Botafogo (33 pontos) - 18,9%

13 - América-MG (32 pontos) - 20%

14 - Bahia (30 pontos) - 12,5%

15 - Ceará (30 pontos) - 13,7%

16 - Vitória (29 pontos) - 56,5%

17 - Vasco (29 pontos) - 27,5%

18 - Chapecoense (28 pontos) - 51,2%

19 - Sport (24 pontos) - 96,4%

20 - Paraná (16 pontos) - quase 100%