Palmeiras tem acordo por Matheus Fernandes, mas Erik não está garantido no Botafogo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras encaminhou a contratação de Matheus Fernandes, volante do Botafogo. O acordo ainda não está assinado, mas está preparado com as seguintes bases: 3,5 milhões de euros (quase R$ 16 milhões) por 75% dos direitos econômicos do atleta e um contrato de cinco anos.

Se fechar, o clube alviverde vencerá a concorrência do Genoa, da Itália, que também já havia encaminhado um acordo com o atleta.

O negócio, no entanto, não será o planejado originalmente pelos cariocas por conta dos planos de Erik. A equipe de General Severiano tinha a intenção de incluir o empréstimo do atacante como contrapartida, mas esbarra na vontade do próprio jogador de atuar no exterior.

O Palmeiras conta com Erik em uma espécie de lista de espera. Caso não feche com nenhum outro atacante, ele será utilizado por Felipão no início da temporada. Ao mesmo tempo, a cúpula alviverde sabe da vontade dele em atuar fora do país e aceitará uma proposta da Europa que chegue nos valores desejados. Revelado no Goiás, o jogador de 22 anos foi contratado por R$ 13 milhões e tem vínculo até 2020.

Antes de entrar em acordo para trazer Matheus Fernandes, o Alviverde também teve na mesa o nome de Igor Rabello. Neste caso, o Botafogo também tinha a intenção de manter seu atacante.

O Palmeiras já contratou Arthur, do Ceará, e Zé Rafael, do Bahia. Além dos dois, Raphael Veiga é o que terá a chance entre os que retornam de empréstimo. Outra possível contratação é a de Carlos Eduardo, que está no Pyramids, do Egito.