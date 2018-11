Palmeiras tem quatro desfalques certos e sete pendurados contra o Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vai enfrentar o Santos neste sábado (3), a partir das 19h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, com quatro desfalques certos.

O atacante Willian está fora de ação por um período de duas a três semanas por causa de uma lesão muscular na coxa, enquanto outros três atletas estão suspensos: o meia Moisés, por acúmulo de cartões amarelos, e os laterais Mayke e Diogo Barbosa, que tiveram suas punições de dois jogos pelas expulsões contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, mantidas pelo pleno do STJD.

Além disso, o Palmeiras tem seis jogadores pendurados com dois cartões amarelos: o goleiro Jailson, o lateral Marcos Rocha, os zagueiros Luan e Antônio Carlos, o meia Hyoran e os atacantes Dudu e Willian.

Destes, Willian não joga por estar machucado, enquanto Marcos Rocha tem chance de aparecer em campo após se recuperar de uma lesão na panturrilha. Antônio Carlos, Hyoran e Dudu também possuem boas chances de ir a campo. Já Jailson e Luan devem ser reservas.

A novidade pode ficar por conta do atacante Artur, recém-recuperado de uma fratura no braço. Além disso, o Palmeiras contará com o retorno de três jogadores que não enfrentaram o Flamengo na última rodada por suspensão: o volante Bruno Henrique, o meia Lucas Lima e o atacante Deyverson.