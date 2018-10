Palmeiras vence Ceará e amplia liderança no Campeonato Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Ceará neste domingo (21), no Pacaembu, pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Bruno Henrique, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado ampliou a vantagem do clube paulista no campeonato, agora com 62 pontos, seis a mais que o Inter, que tem a chance de diminuir o número de pontos se vencer o Santos nesta segunda-feira.

Além da liderança, o Palmeiras aumentou o seu número de vitórias consecutivas no Brasileiro, que já dura 15 partidas durante três meses.

A boa maré do Palmeiras começou desde que a comissão técnica de Felipão assumiu o comando da equipe. No jogo deste domingo, Bruno Henrique foi o herói com um gol após um pênalti polêmico, aos 17min e outro aos 34min do primeiro tempo, após receber passe de frente para o gol e mandar a pancada de fora da área, no cantinho do gol de Éverson.

O Ceará descontou aos 9min do segundo tempo, pelos pés de Arthur, que recebeu uma bola de Leandro Carvalho na área e o atacante só completou para o fundo do gol. Com a derrota, o clube está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 31 pontos.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Flamengo fora de casa, no sábado (27), às 19h, no Maracanã, mas antes viaja para a Argentina onde joga contra o Boca Juniors pela semifinal da Libertadores. O Ceará o Cruzeiro em jogo adiado do Brasileiro.

PALMEIRAS

Weverton; Jean (Mayke), Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Hyoran (Dudu), Willian e Deyverson.

T.: Luiz Felipe Scolari

CEARÁ: Everson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan (Ricardinho); Edinho (Felipe Azevedo), Richardson, Juninho Quixadá (Ricardo Bueno) e Calyson; Leandro Carvalho e Arthur.

T.: Lisca

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Público/Renda: 33.355 pagantes e 36.323 total/R$ 1.178.690,00

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Mayke e Hyoran pelo Palmeiras. Samuel Xavier e Richardson pelo Ceará.

Gols: Bruno Henrique (PAL), aos 17 e 34 minutos do primeiro tempo; Arthur, aos 9 minutos do segundo tempo.