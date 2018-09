Palmeiras vence o Cruzeiro e assume liderança provisória do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3 a 1 na manhã deste domingo (30) e assumiu a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Terminará a rodada na ponta da tabela caso o São Paulo, que tem 50, não vença o Botafogo logo mais, às 16h, no Rio.

O primeiro gol da partida foi de Lucas Lima, aos 22 do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola passou por toda a área do Cruzeiro sem que ninguém a tocasse. Lucas Lima chutou de primeira, de fora da área. A bola desviou em Ariel Cabral e enganou o goleiro Rafael, que nada pôde fazer.

O Cruzeiro chegou ao empate logo depois, aos 30, em lance polêmico. O zagueiro palmeirense Gustavo Gomez pôs a mão na bola, mas fora da área. O árbitro deu pênalti e Mancuello empatou. Ainda no primeiro tempo, aos 41, Hyoran aproveitou cruzamento de Dudu e, de cabeça, pôs de novo a equipe paulista à frente no placar.

No intervalo, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, foi ao campo para reclamar com o árbitro Dewson Freitas por causa da marcação do pênalti para o Cruzeiro.

No segundo tempo, porém, quem teve um pênalti marcado para si foi o Palmeiras. Aos 20 minutos, Willian tentou cruzar da direita e a bola bateu na mão de Marcelo Hermes. Gustavo Gomez, o mesmo que cometera o pênalti no primeiro tempo, cobrou e deu números finais à partida: 3 a 1.

Independentemente do resultado do jogo do São Paulo de logo mais, a próxima rodada é importantíssima para o campeonato, já que líder e vice-líder (Palmeiras e São Paulo) se enfrentam no Morumbi.

PALMEIRAS Fernando Prass; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Moisés); Hyoran, Dudu (Willian) e Deyverson.

T.: Luiz Felipe Scolari

CRUZEIRO

Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Marcelo Hermes; Bruno Silva (Rafael Sobis), Lucas Romero, Ariel Cabral e Mancuello; David (Arrascaeta) e Raniel (Fred).

T.: Mano Menezes

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: HelcioAraujo Neves e Heronildo S. Freitas da Silva (ambos do PA)

Público/Renda: 35.654 torcedores/R$ 1.260.130,00

Cartões amarelos: Pelo Palmeiras, Gustavo Gómez, Felipe Melo, Moisés, Hyoran e Deyverson. Pelo Cruzeiro, Ezequiel, Manoel, Léo, Marcelo Hermes, Mancuello e Fred.

Gols: Lucas Lima (PAL), aos 22min do primeiro tempo, Mancuello (CRU), aos 30min do primeiro tempo, Hyoran (PAL), aos 41min do primeiro tempo; e Gustavo Gómez (PAL), aos 20min do segundo tempo.