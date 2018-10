Palmeiras vence o Grêmio no Pacaembu e segue isolado na liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu Grêmio por 2 a 0 neste domingo (14), no Pacaembu, e chegou aos 59 pontos, ainda na liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

Os dois gols foram de Deyverson, um em cada tempo de partida. A derrota deixou o clube gaúcho distante do título, com 51 pontos, em quinto.

O Palmeiras abriu o placar aos 7min. Dudu invadiu a área e cruzou para Deyverson balançar as redes.

O alviverde continuou levando perigo ao adversário. Aos 13min, Diogo Barbosa cobrou falta pela direita e exigiu grande defesa do goleiro Paulo Victor.

Aos 26min, o clube paulista chegou mais uma vez com tudo na área do Grêmio. Bruno Henrique finalizou, mas a defesa do Grêmio salvou em cima da linha e mandou para escanteio.

Aos 40min, Bruno Henrique tocou para Dudu na pequena área, mas o camisa 7 chutou nas mãos de Paulo Victor.

Na segunda etapa, o Grêmio tentou pressionar o Palmeiras em dois escanteios, mas não conseguiu levar perigo.

Aos 33min da etapa final, Deyverson roubou de Bressan, colocou na frente e chutou na saída de Paulo Victor para fazer 2 a 0.

Com os dois gols deste domingo, Deyverson chegou a 7 no Brasileiro.

Estádio: Pacaembu, em São Paulo

Público pagante: 32.015

Público total: 35.812

Renda: R$ 1.254.125,00

Cartões amarelos: Thiago Santos, Gustavo Gómez, Luan e Jailson (P); Bressan, Marcelo Oliveira (G)

Gols: Deyverson, aos 7min do 1º tempo e aos 33min do 2º tempo.

PALMEIRAS

Fernando Prass; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Jean), Bruno Henrique e Moisés; Dudu (Hyoran), Deyverson e Willian (Lucas Lima). T.: Luiz Felipe Scolari

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo; Pedro Geromel, Bressan e Marcelo Oliveira; Maicon, Cícero, Luan (Thaciano), Pepê (Marinho) e Alisson; Jael (André). T.: Renato Gaúcho