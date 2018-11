Palmirinha se veste de princesa em homenagem aos 90 anos do Mickey: 'Para lembrar magia'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A culinarista Palmirinha Onofre, 87, mostrou todo seu carisma e charme ao posar vestida de princesa da Disney. A foto foi postada em suas redes sociais nesta terça-feira (27) e foi seguida de uma série de elogios dos internautas.

"Em homenagem aos 90 anos do Mickey, que está fazendo aniversário esse mês, me vesti de princesa. Para lembrar toda a magia da Disney. Gostaram? Estou parecida?", publicou ela junto da foto em sua conta no Intagram.

"Ficou maravilhosa, uma verdadeira princesa", comentou um internauta. "A mais princesa desse mundo inteiro. Linda, linda, linda", afirmou outro. "A roupa seria desnecessária pois a senhora é uma realeza só", disse mais um.

Palmirinha, que deve voltar à TV no próximo ano em um novo reality da GNT, já comandou programas culinários na Gazeta e no Fox Life. Desde 2015, no entanto, ela estava dedicada a projetos pessoais.

Em 2017 ela abriu sua primeira cafeteria, localizada na avenida Paulista, região central de São Paulo, o que sempre foi um sonho. "Tudo foi testado e aprovado por mim", chegou a comentar ela, sobre o novo empreendimento.