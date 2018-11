Pâmela Tomé e Rômulo Arantes Neto 'assumem namoro' ao publicar foto nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Afastada da televisão desde o término de "Orgulho e Paixão" (Globo), Pâmela Tomé, 24, publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (15) uma foto com o ator Rômulo Arantes Neto, 31, indicando de que os dois estavam namorando.

Desde o primeiro semestre deste ano, vários sites já haviam publicado rumores de que os dois estariam namorando, porém, nenhum dois atores chegou a assumir a relação. Os dois teriam se conhecido durante o aniversário de Marina Ruy Barbosa, que vai protagonizar a próxima novela das nove, "O Sétimo Guardião", de Aguinaldo Silva.

Intérprete de Mauro César, de "Espelho da Vida", folhetim que substituiu "Orgulho e Paixão" na faixa das seis da Globo, o ator publicou um trevo e um coração verde em um dos comentários da foto publicada por Tomé. Os dois eram frequentemente flagrados juntos em atividades corriqueiras, como ir ao shopping.

Em meados de setembro, o ator disse ao Purepeople que "não rotula o relacionamento, mas garantiu que está feliz: 'Meu coração está bem. Mas não quero rotular nada ainda. Existe algo acontecendo. Ainda é muito cedo'."

A imagem foi publicada no perfil da atriz com indicação de que teria sido feita na praia da Fazenda, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A praia é conhecida por ter sido usada como cenário para produções nacionais e internacionais, como "A Muralha" (2000, Globo), "A Casa das Sete Mulheres" (2003, Globo) e o filme "Hans Stadem" (1999) entre outros.