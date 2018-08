Pancadas de chuva chegam no fim de semana e podem durar

Da Redação Bem Paraná

O tempo seco dos últimos dias deve durar até amanhã. Na sexta-feira, uma frente fria pode trazer pancadas de chuva para o Estado e a Capital. Embora a intensidade não seja grande, há chances que a instabilidade avance pelo fim de semana. A previsão está no Portal do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). O tempo instável deve avanças pelo domingo e durar até a quarta-feira da semana que vem, com pancadas em todas as regiões. Já nos dias seguintes o tempo volta a estiar.

Hoje, é possível alguma nebulosidade em algumas regiões do Paraná. No Oeste, é possível que chova em pancadas rápidas e isoladas na parte da tarde. Em Curitiba, a previsão não tem chuva, mas sol desde a manhã. O dia começa com temperaturas mais baixas, mas aquece rapidamente e faz até calor durante a tarde.

Frio

A tendência para os próximos dias na Capital também é de temperaturas mais baixas. Amanhã e na sexta-feira a amplitude térmica fica baixa na Capital, com previsão de mínima de 11ºC e máxima de 13ºC por causa da cobertura de nuvens. As marcas voltam a subir no domingo, mas o começo da semana que vem fica frio outra vez.