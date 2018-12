Pane elétrica paralisa linha 2-verde e reduz velocidade na rede de metrô de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 2-verde do Metrô de São Paulo está paralisada devido a uma pane elétrica. O problema ocorreu devido a uma falha na subestação da Barra Funda, responsável pela alimentação de energia de diversos trechos da rede, incluindo a linha verde.

A pane faz com que a linha esteja parada desde as 17h10 desta segunda-feira (26), em pleno horário de pico, e afeta ainda as linhas 1-azul e 3-vermelha, que operam com velocidade reduzida.

Sem o transporte sobre trilhos entres as estações Vila Prudente e Vila Madalena, o trânsito na região da avenida Paulista, polo empresarial da capital, foi sobrecarregado. A baldeação para a linha 4-amarela na estação Consolação também está inoperante.

O trânsito chegou a igualar a média histórica para o horário às 17h30, com 69 quilômetros de vias da capital congestionadas. Às 18h50, a lentidão era de 12 km nas vias do centro e também de 12 km nas vias da zona oeste.

Segundo o Metrô, o problema de energia já foi sanado, mas a alimentação elétrica está sendo restabelecida aos poucos.