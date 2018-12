Pane provoca falhas no registro de ocorrências em delegacias de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As delegacias da Polícia Civil de São Paulo estão há dias com falhas no registro de boletins de ocorrência devido a problemas no sistema de registro digital, operado pela Prodesp, companhia do governo paulista de processamento de dados.

A reportagem recebeu relatos de pessoas que demoraram até três dias para registrar uma queixa e apurou que a oscilação no sistema ocorre pelo menos desde sábado (22). O pior cenário foi nesta sexta-feira (28), quando não funcionou durante boa parte do dia.

Nas delegacias, a orientação dada por policiais é registrar a queixa pela internet, nos casos em que isso for possível, como roubo e furto de veículos, documentos e celular; injúria, calúnia e difamação; acidentes de trânsito sem vítimas; desaparecimento e encontro de pessoas, entre outros.

Nos outros casos, os policiais orientam a esperar o sistema voltar à normalidade.

Segundo a Prodesp, há registro de falhas no RDO (Registro Digital de Ocorrências) desde a última quarta (26). A empresa não informou o motivo da pane.

A Secretaria da Segurança Pública de SP, sob gestão do governador Márcio França (PSB), disse que o RDO "apresentou instabilidades e os responsáveis pelas unidades foram instruídos a utilizarem o RDO Off Line, que automaticamente é sincronizado ao banco de dados quando a situação se normaliza."

Independentemente da orientação dada pela pasta, as delegacias informavam à população que era possível registrar queixa.

A secretaria não respondeu à reportagem desde quando o sistema estava fora do ar, qual o motivo da falha, qual a perspectiva de normalização, qual a abrangência da pane nem qual a orientação para quem precisa registrar uma queixa com urgência.

De acordo com a Prodesp, a situação estava normalizada por volta das 17h desta sexta. A reportagem telefonou a uma série de delegacias em todas as regiões da cidade depois disso e a resposta era a mesma: ainda não era possível registrar as queixas.

Procurada novamente, a Prodesp diz que "houve uma curta parada por conta da mudança de um servidor, como parte das ações para normalização do sistema", e reafirmou que o RDO funcionava normalmente.

A companhia diz que as equipes técnicas "seguem monitorando de perto o desempenho da aplicação." A falha não afetou outros órgãos que usam sistemas da empresa, como o Detran, o Poupatempo e a Polícia Militar.