Panetones já estão nas gôndolas dos supermercados de Curitiba

Ana Ehlert

Além das árvores e enfeites, os tradicionais panetones de Natal já tomaram conta das prateleiras de supermercados de Curitiba, como Extra, Pão de Açúcar, Muffato, Condor, Angeloni e Festval. Ainda que praticamente todos tenham os produtos nas prateleiras o ano todo, por meio de fabricação própria, é sempre logo após o dia das crianças, que os pães natalinos chegam ‘vestidos’ para a festas natalinas, em embalagens coloridas.

Na rede Muffato, as lojas já estão bem abastecidas com as marcas nacionais. Segundo a assessoria do grupo, 80% das marcas que serão comercializadas já chegaram às lojas. A expectativa é de que as vendas de panetones deste ano cresçam 10% em relação ao ano passado.

Na rede Condor, a expectativa é a mesma, e o crescimento nas vendas deve ficar entre 10% a 15%, em vista do ano passado. Os panetones são o carro-chefe das vendas nesta época pré-natal. A partir de novembro outros produtos natalinos começam a ser incorporados nas prateleiras — chocolates, aves congeladas, bebidas, produtos de decoração e confeitos.

Mais caro

Os panetones estão chegando aos supermercados mais caros neste ano. A estimativa da Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados) é que o produto custe até 10% a mais aos consumidores neste Natal.

O motivo é a alta do preço da farinha de trigo, que tem sofrido os impactos diretos do aumento no trigo, puxado pelo dólar em ascensão. Mesmo com a alta, as perspectivas de vendas são boas. Elas devem ser 8% maiores do que em 2017. Na avaliação de Zanão, em plena crise, esse é um setor que tem a comemorar já que, entre 2016 e 2017, a alta nas vendas foi de 13%.