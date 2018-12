Paolla Oliveira fala sobre dublar vilã em filme de Transformers: 'Maleficamente incrível'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira e Guilherme Briggs foram os convidados do painel da Paramount Pictures desta quinta-feira (6), no primeiro dia do festival Comic Com Experience 2018, em São Paulo.

Na ocasião, os atores falaram sobre suas experiências na dublagem do novo filme da franquia Transformers, "Bumblebee".

Paolla disse que nem precisou alterar a voz para dublar a vilã, uma robô alienígena do clã Decepticons. "Me perguntaram se eu precisava mudar algo no tom de voz para fazer a vilã, mas ela nem se exalta ao falar. Ela é maleficamente incrível", disse a atriz em painel.

"Posso adiantar que é uma produção muito poderosa e nostálgica. É bom saber que faço parte de um projeto como esse. Já tinha feito alguma coisa parecida, mas nada assim."

O filme, com estreia prevista para 8 de dezembro, se passa nos anos 1980 e conta a história de Bumblebee e Charlie Watson, uma garota que "compra" o Transformer Bee ao fazer 18 anos, achando que ele é um simples Fusca amarelo.

Durante o evento da CCXP, o trailer do filme teve sua primeira exibição mundial. Também foram dados outros detalhes do longa, como a trilha sonora, que reunirá clássicos dos anos 1980, como "Bigmouth Strikes Again", de The Smiths.

"Foi difícil fazer a trilha sonora porque cada um tem a sua opinião sobre o que foi 'o melhor' dos anos 1980", disse o produtor dos filmes Transformers, Lorenzo di Bonaventura.

"Nós escutamos os fãs ao longo dos anos e vimos que eles queriam uma 'volta no tempo'. Era a oportunidade de voltar à primeira geração de Transformers, em 1987", conta.

Ao final do evento, também foram anunciadas algumas das próximas produções da Paramount, como filmes dos personagens Sonic, Bob Esponja e o cão Clifford; além de "Top Gun" (com Tom Cruise), "Gemini Men" (com Will Smith), "GI Joe: Ever Vigilant" e "Guerra Mundial Z 2".