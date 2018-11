Paolla Oliveira vira apresentadora e comanda especial de fim de ano da Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Paolla Oliveira, 36, encarou o papel de apresentadora na gravação do Festeja Brasil, especial de música sertaneja que fará parte da programação de fim de ano da Globo.

"Todo trabalho é um desafio e uma novidade, e estar este ano apresentando o Festeja também. É um evento muito grande, cada vez que a gente acha que já entendeu seu tamanho, vê que ele é ainda maior. É uma alegria estar aqui com toda essa galera animada", disse Paolla à revista Quem.

No ano passado, o posto foi da atriz Juliana Paes.

A gravação do especial aconteceu no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em 8 de setembro passado. As atrações incluíram Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Gusttavo Lima, Naiara Azevedo e César Menotti & Fabiano.

O Festeja Brasil vai ao ar em dezembro na Globo.