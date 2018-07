Papa Francisco aceita renuncia de cardeal americano acusado de abusos sexuais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco aceitou a renúncia do cardeal americano Theodore McCarrick, 87, após ser acusado de abuso sexual nos Estados Unidos, anunciou neste sábado (28) a Santa Sé em um comunicado.

"O Santo Padre recebeu a carta McCarrick Cardeal Theodore, arcebispo emérito de Washington, que apresentou sua renúncia como membro do Colégio dos Cardeais", disse o comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do Vaticano.

"Papa Francisco aceita a renúncia do Colégio Cardinalício e ordenou sua suspensão de qualquer ministério público, com a obrigação de permanecer em uma casa, em uma vida de oração e penitência até que as alegações contra ele sejam examinadas em um julgamento canônico regular ", acrescenta o texto.

McCarrick, um padre que foi promovido a bispo e arcebispo da Arquidiocese de Nova York antes de se mudar para Washington em 2001, é um dos cardeais americanos mais conhecidos internacionalmente.

Embora ele esteja oficialmente aposentado, continuou a viajar, especialmente para defender questões de direitos humanos. Ele foi particularmente ativo na defesa das medidas tomadas contra os padres pedófilos nos Estados Unidos.

Em um comunicado publicado em 20 de junho, o cardeal Timothy Dolan, de Nova York, explicou que sua diocese havia recebido denúncias de supostos abusos de McCarrick que datavam de ao menos 45 anos -incluindo uma envolvendo um menino de 11 anos.

De acordo com a Carta de Proteção à Criança, adotada em 2002 pelos bispos dos Estados Unidos, após o escândalo de pedofilia que abalou a diocese de Boston, "uma agência independente" conduziu uma investigação cujos resultados foram transmitidos a um comitê considerado honesto.

"Embora ele mantenha sua inocência, aceita essa decisão", disse o cardeal Dolan, observando que o Vaticano pediu ao arcebispo emérito de Washington que não "exercesse publicamente seu ministério".