Paquetá dá adeus e diz: 'Seguirei minha vida com o Flamengo no coração' Comente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ponto final da trajetória de Lucas Paquetá no Flamengo não veio com uma vitória, mas a emoção deu o tom da despedida do camisa 11 do clube do coração.

Já no Hino Nacional, o camisa 11 chorou no gramado. Assim que o juiz apitou o final do jogo, o meia desabou em campo. Foi até os parentes que estavam na arquibancada e fez seu último pronunciamento como atleta do Fla.

"Essa torcida me abraçou desde o início, saio com gratidão eterna. Vou seguir a vida com o Flamengo no coração", disse ao Premiere

Assim como o resto do time, o jogador não teve uma grande atuação contra o Atlético-PR. Após o fim do jogo, Paquetá resumiu seu sentimento:

"Vestir essa camisa é uma coisa especial na minha vida, almejei isso desde pequeno".