Paquetá se declara ao Flamengo e promete voltar para conquistar títulos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Negociado com o Milan, da Itália, Lucas Paquetá está saindo do Flamengo já pensando em voltar. Depois de abrir caminho para um retorno ao clube no qual foi formado em entrevista coletiva na última sexta-feira (30), o jogador de 21 anos foi além e, em publicação nas redes sociais, falou que vai vestir novamente a camisa rubro-negra para conquistar os títulos que não conquistou nesta primeira passagem.

"Saio triste por não poder entregar os títulos que são tão importantes e almejados, mas com esse sonho ainda vivo dentro de mim e que um dia eu voltarei para conquistar!", escreveu em sua página no Instagram o meia, que foi promovido ao time profissional em 2016 e levantou o troféu do Campeonato Carioca no ano seguinte.

Na publicação, Paquetá jura amor ao Flamengo e sua torcida. "Doze anos vivendo e aprendendo nesse clube que foi e sempre será do coração", afirmou. "Tudo que tenho hoje e conquistei como atleta e pessoa é graças ao Flamengo, e eu serei eternamente grato por tudo que vivi dentro desse clube".

Paquetá faz neste sábado (1º) o último jogo com a camisa rubro-negra, diante do Atlético-PR, às 19h (de Brasília). Apesar de a equipe só cumprir tabela nesta última rodada do Campeonato Brasileiro, um público de quase 70 mil pessoas deve comparecer ao Maracanã -e ovacionar o meia que está de malas prontas para a Itália.