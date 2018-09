Para Alckmin, pesquisa Datafolha mostra que disputa está estabilizada

Folhapress

RIO BRANCO, AC (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, disse que o resultado da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta (14) mostra que a disputa está estabilizada.

De acordo com o levantamento, o tucano oscilou um ponto para baixo na comparação com a pesquisa anterior, saindo de 10% para 9%.

"[A pesquisa] Mostra que está estabilizado. Quer dizer, você não tem 1%, é tudo margem de erro. Está indefinido esse quadro eleitoral", disse Alckmin durante entrevista neste sábado (15) em Rio Branco (AC).

O tucano disse que manterá seu ritmo de campanha e que sairá vitorioso no segundo turno. "Nós vamos chegar ao segundo turno e vamos sair vitoriosos'", declarou.

Alckmin ainda fez críticas a Fernando Haddad (PT) e a Jair Bolsonaro (PSL). "O Brasil não vai voltar a crescer com radicalismo de esquerda, o PT, que levou o país a essa situação, e nem com Bolsonaro, que não tem a menor condição no momento tão difícil esse que o Brasil está vivendo", disse o ex-governador de São Paulo.