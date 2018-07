Para aquecer a estação Restaurantes incluem sopas no cardápio de inverno

Jurandyr Schelles

É só o clima mudar um pouco e as baixas temperaturas ficarem mais presentes para um prato que o curitibano adora aparecer. Tendência e tradição nos dias de outono-inverno, as sopas são incluídas no cardápio de restaurantes, buffets e até mesmo padarias da Capital. É difícil encontrar uma casa gastronômica que não oferecça, pelo menos uma dia da semana, um prato de sopa.

E variedade não falta. A Prestinaria preparou um menu especial com mais de 10 sabores diferentes de sopa servidas ao longo da semana. A partir das 17 horas, são servidas duas opções por dia, sendo uma vegetariana. A Panificadora e Confeitaria Pantucci, localizada no bairro Vila Izabel, serve o prato de segunda a domingo, e tem sempre dois sabores disponíveis no buffet.

O Empório Kaminski tem o Festival de Sopas. O buffet é servido todos os dias, das 17h30 às 21 horas, em porções pequena e grande a unidade. E para quem quer se esbbaldar e experimentar mais de um ou dois sabores, Curitiba tem seus restaurantes especializados no prato, que normalmente servem diversas opções no buffet, como a Dona Ambrosina, na Avenida Nossa Senhora da Luz, no Hugo Lange. Detalhe: dependendo do horário, o cliente pode ter que esperar uma mesa.

Também é comum encontrar o prato em outras casas, como churrascarias e até mesmo pizzarias, que no mínimo vão oferecer um caldo quente para o cliente.

Benefícios

Consumir sopa no clima mais frio além de gostoso é recomendável. Pelo seu modo de preparo, mantém a qualidade e os nutrientes de seus ingredientes, além de ser de fácil digestão. Vitaminas e sais minerais essenciais para o corpo normalmente estão presentes no prato, por isso é tão recomendado. O inhame, por exemplo, é um tubérculo rico em fibras e vitaminas C e do complexo B (como B1, B3, B5, B6 e B9). Óbvio, que aquelas mais fortes, à base de carnes e gorduras, terão outro efeito, por isso, atenção.

E quem pretende fazer a sopa em casa, a estação tem muitos produtos de época. Tomate, batata, batata doce, cebola, cenoura e beterraba, aipim, cará, nabo e mandioquinha, que nos sacolões da Prefeitura têm preço baixo.

O prato mais antigo do mundo

Há quem diga que a sopa é o prato mais antigo da história da humanidade e está presente em todas as culturas de qualquer tempo. Registros históricos mostram que desde os primórdios, quando o homem começa a produzir instrumentos, há cuias ou cumbucas que ferviam a água e alimentos.