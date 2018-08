Para comemorar o calor, 99 vai distribuir mil cervejas neste sábado em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A 99 – empresa de mobilidade urbana que integra a gigante chinesa DiDi Chuxing – vai distribuir mil cervejas para quem utilizar o serviço da categoria 99Pop neste sábado, dia 01 de setembro. Para garantir uma garrafa de 600 ml da Itaipava Go Draft gratuitamente, basta pedir um carro pelo aplicativo a partir das 10 horas, no Shopping Estação, pela Rua Rockfeller. Os primeiros mil clientes ganham uma garrafa e outros brindes, que serão entregues por uma equipe da 99.

A ação quer convocar todos para celebrar a vida na capital paranaense e beber uma béra com toda segurança. A ideia é enaltecer os dias quentes e ensolarados na capital paranaense. A corrida é válida para Curitiba e Região Metropolitana, saindo do Shopping Estação, pela Rua Rockfeller. Para usufruir dos serviços da 99, os passageiros devem baixar o aplicativo na Google Play Store, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para dispositivos com iOS.