Para comemorar o Dia Sem Carro, São José dos Pinhais promove passeios

Antonio Trajano

Nos dias 15 e 16 de setembro, próximo final, a Prefeitura de São José dos Pinhais irá promover diversas ações em alusão ao Dia Mundial sem Carro, que é comemorado em 22 deste mês. As atividades descentralizadas irão acontecer tanto na região central, quanto na área rural, com o apoio das secretarias de Esporte e Lazer por meio do programa Cidade Ativa – Cidade Saudável, e de Transportes e Trânsito em parceria com a Secretaria de Educação, que atuam com o projeto Educação Para o Trânsito – Construindo Cidadãos.

No sábado acontece o 4º Passeio Ciclístico e 1ª Caminhada pela Natureza, na região do Roça Velha, com concentração a partir das 7h30 no pátio da Igreja da localidade na Rua Professor Júlio Carvalho Gomes.

Já no domingo, as atividades começam no Parque São José a partir das 9h30. Um Passeio Ciclístico com percurso de 7 km, e que terá largada às 10 horas e muitas ações paralelas, como sorteio de brindes, exposição de bikes e peças antigas, jogos do Detran, exposição de viaturas, circuito de bikes, dentre outros.