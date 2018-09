Para comemorar seus cinco anos, shopping vai expor estrutura gigante com 15 mil balões

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Uma obra com cerca de 15 mil balões vai celebrar o aniversário de cinco anos do shopping Pátio Batel. A estrutura gigante será confeccionado pela primeira vez no Brasil pelo artista Jason Hackenwerth. O artista norte-americano trabalha com produtos infláveis desde 2004, quando se formou pela Universidade de Arte e Design de Savannah, na Geórgia, Estados Unidos, e desde então realizou exposições em diversas partes do mundo como Suíça, Londres, Dubai e Hong Kong. O Pátio Batel traz o artista pela primeira vez ao Brasil em setembro deste ano, para fazer uma exposição em comemoração aos cinco anos do shopping. “Os balões em geral têm uma certa magia”, afirma Hackenwerth. Suas obras desafiam a gravidade e a lógica, além de ter uma enorme versatilidade, e por isso trazem uma grande alegria para aos visitantes.

“É muito importante que o meu trabalho surpreenda as pessoas. Quando nos deparamos com algo novo, como uma grande obra de arte, o mundo ao nosso redor para e, por um breve momento, ficamos hipnotizados. Esse é o maior presente que posso dar aos clientes do Pátio Batel”, expressa Jason.

A arte ficará exposta na Praça de Eventos do shopping entre os dias 14 setembro e 7 de outubro. A inspiração de Jason Hackenwerth para a obra no Pátio Batel foi a alegria, o espírito e as cores do Brasil e a instalação vai contar com aproximadamente 15 mil balões.

Mariane Kucinski Caponi, gerente de marketing e relacionamento do Pátio Batel, descobriu o trabalho de Jason e se apaixonou pela alegria de suas peças, e imediatamente percebeu que seria o par perfeito para celebrar o 5º aniversário do shopping. “Somos pioneiros, estamos sempre conectados às tendências mundiais e nos esforçamos para trazer experiências únicas e emocionantes para Curitiba. Este é um exemplo do que gostamos de oferecer aos nossos clientes: um momento mágico, que pode ser desfrutado por toda a família”.