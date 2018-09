Para comemorar um ano em Curitiba, aplicativo de transporte faz corrida a R$ 9,99

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta semana, a 99, maior empresa de mobilidade urbana do Brasil, completa 1 ano dos serviços da modalidade 99Pop na cidade de Curitiba. Para celebrar a data, a startup vai promover uma ação inédita na capital paranaense. Até sábado (15), as corridas custam apenas R$ 9,99, uma ótima oportunidade para os curitibanos curtirem as facilidades e o serviço de excelência da 99.

Participar da ação é bem fácil. Os passageiros devem baixar o aplicativo da 99 na Google Play Store, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para dispositivos com iOS. Então é só aproveitar corridas da modalidade pop com início e fim na região central de Curitiba, em uma área que abrange bairros como Alto da Gloria, Centro, Batel, Água Verde, Mercês, Centro Cívico e Rebouças. O pagamento deve ser feito obrigatoriamente dentro do aplicativo por cartão de crédito ou pelo PayPal.

“A 99 já é a melhor escolha no dia a dia pois o passageiro paga menos e o motorista ganhas mais. Essa promoção é uma forma de presentearmos a cidade em uma região com muitas corridas. Será uma ótima oportunidade para quem ainda não conhece a 99 a usufruir do serviço de mobilidade urbana mais prático e dinâmico do país”, comenta Mauricio Orsolini, gerente de Operações da 99 no Paraná.

Durante o primeiro ano da 99Pop na capital paranaense, foram feitas quase 8 milhões de corridas, com mais de 1 milhão de passageiros cadastrados no aplicativo, somando um total de 53.5 bilhões de quilômetros percorridos. Isso equivale a 138.935 idas à Lua, ou dez bilhões de voltas no Parque Barigui.