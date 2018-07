Para crescer em pós-graduação, Kroton lança curso com startup do Vale do Silício

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Kroton, maior grupo educacional brasileiro, quer aumentar sua participação no mercado de pós-graduação a partir de parceria com a startup do Vale do Silício Udacity.

As companhias lançaram juntas nesta sexta-feira (28) um curso de MBA em marketing digital, o primeiro desenvolvido pela startup no modelo com instituição brasileira.

Com 1 milhão de alunos no ensino superior, área responsável por 97% do faturamento da companhia, a Kroton tem 40 mil alunos na educação continuada.

Ele afirma que, devido às mudanças trazidas pelo avanço tecnológico, boa parte dos estudantes das escolas ligadas à Kroton trabalharão em áreas que ainda não existem, o que aumentará a necessidade do desenvolvimento de cursos que os manterão atualizados.

Para conseguir dar mais atenção a essa área, a Kroton criou divisão separada para cuidar de cursos de pós-graduação, com equipe de marketing e de tecnologia própria, conta Paulo de Tarso, vice-presidente de pós-graduação na empresa.

A maior autonomia, segundo ele, permite que a área cresça, sem ter de disputar o tempo dos profissionais com os projetos da graduação que, por ser uma área maior, tende a tomar mais tempo deles.

Segundo Tarso, o mercado de pós-graduação no Brasil é maior do que o de graduação à distância. Enquanto o de educação continuada movimenta R$ 4 bilhões, o segundo é de R$ 3,5 bilhões, diz.

A Udacity, criada em 2011, tem cerca de 40 mil alunos em cursos online na área de tecnologia, 7 mil deles no Brasil, onde a startup tem sua segunda maior operação. A empresa tem alunos em 160 países.

Com faturamento de US$ 70 milhões em 2017, a startup tem entre seus investidores o braço de investimentos do Google.

O curso criado pelas duas empresas terá duração de dez meses e será baseado em vídeos, atividades online e realização de projetos. Ele terá custo de de cerca de R$ 6.000.

RAIO-X

Kroton

Faturamento em 2017 R$ 7,2 bilhões

Alunos 997 mil (ensino superior)

Marcas Anhanguera, Unopar, Pitágoras, Leonardo da Vinci

Concorrentes Estácio e Anima

Udacity

Faturamento em 2017 US$ 70 milhões (cerca de R$ 270 milhões)

Alunos 40 mil ativos, 7.000 deles no Brasil

Principais investidores Google Ventures, Drive Capital e Andreessen Horowitz

Concorrentes Alura, Coursera e edx