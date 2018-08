Para especialista, nenhum estado brasileiro é eficiente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todos os estados brasileiros merecem um "downgrade" e não deveriam ser classificados como eficientes. A afirmação é de Ana Carla Abrão, ex-secretária de finanças de Goiás e sócia da consultoria Oliver Wyman.

A especialista participou de debate realizado nesta segunda-feira (20) no Insper, em São Paulo, a fim de discutir o Ranking de Eficiência dos Estados - Folha (REE-F). "Não consigo achar nenhum estado eficiente", disse Abrão.

Ela pondera que a comparação relativa de eficientes e ineficientes entre os estados feita pelo ranking faz sentido, mas, em níveis absolutos, os serviços oferecidos pelos governos no Brasil não deveriam ser considerados eficientes.

"Com o atual modelo de gestão da máquina pública, não vamos atingir eficiência. A alocação de recurso está completamente distorcida. Ou muda o modelo ou vamos colapsar", disse Abrão.

Ela se refere à composição dos gastos dos estados, que, em casos extremos, chegam a direcionar 70% de sua receita à folha de pagamento.

No ranking desenvolvido pela Folha de S.Paulo, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Pernambuco e Espírito Santo são classificados como eficientes no uso dos recursos públicos, ou seja, entregam melhor educação, saúde, segurança e infraestrutura em relação ao que gastam.

Já Alagoas, Sergipe, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Pará e Amapá são considerados ineficientes.

Nos casos de Amapá, Pará e Acre, por exemplo, a receita per capita é alta graças à população reduzida e à ajuda federal, mas, ainda assim, os serviços públicos são ruins.

Para Fabiana Rocha, professora de economia da USP (Universidade de São Paulo), os estados que gastam muito e entregam pouco sofrem de "ilusão fiscal", porque sobrevivem basicamente de transferências da União.

"Como não associam a receita ao custo de arrecadação, dão muito menos valor àquele dinheiro. É o mesmo que acontece com quem trabalha e pensa para gastar do que quem recebe mesada do pai", afirmou.

A economista pondera ainda que a busca por mais eficiência na administração pública se tornou uma demanda da população. Com a crise, mais pessoas se voltaram ao setor público em busca de escolas, hospitais e segurança.

"O único jeito de resolver essa equação é melhorar a eficiência. Por causa disso, o índice desenvolvido pela Folha é mais do que oportuno", afirmou Rocha.

Os especialistas reunidos no seminário disseram acreditar que o impacto da divulgação do ranking no período pré-eleitoral tende a ser expressivo.

"Nenhum governador gosta de ver seu estado em uma colocação baixa. Tem forte impacto local e eles precisam dar explicações", disse Abrão.