Para evitar embate com emissora, Alckmin e Ciro desistem de tentar barrar entrevista de Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, e do PDT, Ciro Gomes, recuaram da decisão de ir à Justiça Eleitoral para impedir que a TV Record transmita a entrevista de Jair Bolsonaro (PSL) no mesmo horário do debate presidencial da Globo, nesta quinta (4).

Os advogados das duas campanhas estão com as petições prontas, mas foram orientados pelos candidatos a não ir ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até segunda ordem.

A aliados, Alckmin teria dito que não quer comprar briga a emissora. Ciro teria dado a mesma justificativa, de acordo com auxiliares.

Assim que foi anunciado que Bolsonaro havia gravado a entrevista na manhã desta quinta, a equipe jurídica de Fernando Haddad (PT) acionou os advogados dos adversários para que todos fossem ao TSE simultaneamente para impedir que a conversa fosse exibida no Jornal da Record.

A ideia do presidenciável do PSL é estar no ar enquanto a concorrente transmite o embate entre presidenciáveis.