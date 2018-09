Para Marina Silva, Jair Bolsonaro está 'amarelando'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao dizer que só aceita o resultado das eleições se for a sua vitória, Jair Bolsonaro "amarelou", disse neste sábado (29) a candidata Marina Silva (Rede), ao chegar ao evento que reúne mulheres contra Bolsonaro, no Largo da Batata em São Paulo - o #EleNão.

"Me parece um discurso de quem está amarelando diante da crítica da opinião pública", disse ela em referência à entrevista dada ontem por Bolsonaro.

"No Norte, quando alguém se porta desse jeito, pega a bola e tenta encerrar o jogo como se fosse o dono da bola e do jogo, a gente chama isso de amarelar", disse.

Rodeada pela militância, Marina disse que um país em que as pessoas trocam liberdade por segurança é o "país mais inseguro do mundo."

Marina disse que o país passa por um momento delicado.

"Ainda temos alguns dias pela frente para que a população não tenha que ficar entre a espada do autoritarismo do Bolsonaro e a cruz da corrupção do Partido dos Trabalhadores, que não assume fazer auto-crítica dos graves erros que cometeu".