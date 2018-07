Para Netflix, indicações ao Emmy coroam 'variedade' da plataforma

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ted Sarandos, diretor de conteúdo da Netflix, afirmou que o melhor das 112 indicações ao Prêmio Emmy, anunciadas há cinco dias, é que foram para "40 programas diferentes, o que dá ideia da variedade de coisas que estamos fazendo, comédias, dramas, talk shows, tudo". Pela primeira vez, a plataforma superou a HBO em indicações.

Sarandos falou na apresentação aos acionistas dos resultados no segundo trimestre, que vieram com crescimento de assinaturas abaixo do esperado (5,15 milhões, contra a projeção de 6,34 milhões). A bolsa de valores de Nova York abriu em queda nesta terça (17), puxada pela empresa.

Em relatório, a Netflix acrescentou que "continua a ampliar a produção de originais não em língua inglesa". Destacou o lançamento da segunda temporada da brasileira "3%" e a estreia da dinamarquesa "The Rain", que teriam confirmado que as séries "originais internacionais também têm bom desempenho fora de seus mercados domésticos".

Segundo análise da Economist, a Netflix deve gastar neste ano de US$ 12 bilhões a US$ 13 bilhões (R$ 46 bilhões a R$50 bilhões) com a produção de "originais", conteúdo próprio.