Para o curitibano, o eclipse ‘começa’ às 17h46 desta sexta-feira

Da Redação Bem Paraná

Olhar para o céu no início da noite desta sexta-feira (27) será um convite obrigatório. A partir das 16h30 começa o eclipse lunar mais longo do século 21, que deve durar cerca de uma hora e 43 minutos. Em quase todo o planeta será possível acompanhar o fenômeno. Mas isso depende do local que você está. Em Curitiba, por exemplo, o nascer da lua está previsto para as 17h46, olhando para o Leste. E também é preciso contar com a sorte. A previsão para a Capital é de céu com algumas nuvens neste horário.

O eclipse da Lua acontece quando o Sol, Terra e Lua ficam alinhados nesta ordem. O Sol, iluminando a Terra, faz uma sombra no espaço em duas partes: a penumbra, que ainda revela raios do Sol, e a umbra que não recebe qualquer feixe de luz. “Quando a Lua, caminhando em torno da Terra, penetra totalmente na sombra escura temos o eclipse total”, a pesquisadora Josina Nascimento, do Observatório Nacional, em matéria na página da Agência Brasil.

No Brasil, em toda a parte leste do país, a Lua já vai nascer na fase total do eclipse, fase que termina às 18h13, no horário de Brasília. A partir desse horário, a Lua começa a sair da sombra mais escura da Terra [umbra], iniciando o eclipse parcial, que dura até 19h19. O fenômeno completo, que inclui a fase penumbral do eclipse, termina às 20h29.

Se o tempo do fenômeno já carrega um grau de ineditismo, o espetáculo promete ser ainda maior pelas cores com as quais a Lua despontará no horizonte: um efeito laranja avermelhado que dá nome à Lua de Sangue, provocado durante o eclipse total.

O próximo eclipse total da Lua, contudo, não está distante. Ele deve acontecer no dia 21 de janeiro de 2019, e vai começar e terminar durante a noite.

Arena Digital acompanha o fenômeno com telecóspio a partir das 17h30

O FTD Digital Arena vai abrir as portas, hoje, para os interessados por astronomia para acompanhar o eclipse lunar total. O espetáculo, visível com telescópio, acontecerá no início da noite. Na ocasião, o físico João Carlos de Oliveira acompanha a ação e estará disponível para esclarecimento de dúvidas a respeito da ação da natureza que no passado já intrigou muito a humanidade.

O FTD Digital Arena é a primeira plataforma de tecnologia digital fulldome, com imersão 360º, multicultural do Brasil. Um espaço tecnológico e multidisciplinar localizado no Câmpus Curitiba da PUCPR. A observação acontece em frente ao FTD Digital Arena, a partir das 17h30 até as 19h30.