Para o governo, Ratinho Jr é o mais ‘rico’

Dos nove candidatos ao governo do Estado com registros já oficializados junto à Justiça Eleitoral até a noite de ontem, o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) foi o que declarou o maior patrimônio. Segundo os dados do candidato do PSD entregues ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele têm hoje um patrimônio de R$ 13,4 milhões, contra R$ 7,9 milhões declarados nas eleições de 2014, um aumento de 68,5%. A maior parte se refere a “quotas ou quinhões de capital” (R$ 5.623.467,00) e a “crédito decorrente de empréstimo” (R$ 3.635.238,81).

Em segundo vem o candidato da Rede, o ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi, que declarou um patrimônio de R$ 1.348.782, 01, contra R$ 889.882,94 nas eleições de 2016, quando ele foi candidato a vice-prefeito de Curitiba, um aumento de 51,5%.

Em terceiro aparece o deputado federal e candidato do MDB, João Arruda, com R$1.253.355,69 em bens, contra R$ 438.824,97 declarados em 2014, um aumento de 185,6%. A maior parte ou R$ 1.094.746,05 se refere a um imóvel residencial.

O candidato do PT e ex-deputado federal Dr Rosinha é o quarto do ranking com R$ 768.662,67, contra R$ 258.285,22 declarados em 2010, última eleição que ele disputou, uma evolução de 52,9%. A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (PP), declarou bens no valor total de R$ 481.287,30, sendo a maior parte relativa a imóveis. O valor é 40,2% mais baixo do que Cida declarou nas eleições de 2014, quando disse ter um patrimônio de R$ 805.911,56.

CONTABILIDADE

O patrimônio declarado pelos candidatos ao governo:

Candidato Partido R$

Ratinho Júnior PSD 13.431.360,60

Jorge Bernardi Rede 1.348.782,01

João Arruda MDB 1.253.355,69

Professor Piva PSol 530.000,00

Cida Borghetti PP 481.287,30

Geonísio Marinho PRTB 305.900,00

Dr Rosinha PT 768.662,67

Priscila Ebara PCO 10.000,00

Ivan Bernardo PSTU não declarou