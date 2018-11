Para petista Jaques Wagner, Ciro poderia contemplar expectativa dos eleitores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro e ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT) afirmou que o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, poderia contemplar expectativas dos eleitores.

A declaração, dada a jornalistas na última terça (2), durante debate entre candidatos ao governo da Bahia, foi em resposta a um questionamento sobre o crescimento de Jair Bolsonaro (PSL) nas pesquisas.

Voz dissonante no PT, o agora candidato ao Senado no estado defendia que o partido não se lançasse à Presidência em caso de impedimento do ex-presidente Lula —o que acabou ocorrendo em setembro e levou ao lançamento de Fernando Haddad. Ele chegou a sugerir que o PT entrasse como vice em uma chapa encabeçada por Ciro.

"Não sou engenheiro de obras prontas. Eu dei minha opinião, ela foi vencida, acabou, eu abracei a tese do time e estamos caminhando. Não dá para fazer especulação", disse o ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff (PT). "Agora, evidentemente que o perfil do Ciro, por ser um cara mais aguerrido, mais intempestivo, pode ser que ele contemplasse mais essa expectativa (...) por um perfil retado, que bata na mesa", afirmou, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Apesar dos elogios a Ciro, Wagner afirmou crer que Haddad vai ganhar a disputa presidencial no segundo turno. Ele também descartou a hipótese de ocupar cargo em um eventual governo do petista.

Em outro elogio passado ao candidato pedetista. Wagner disse em junho passado, após visita a Lula em Curitiba, que Ciro é um "animal político e "um dos quadros mais preparados do Brasil para qualquer missão".