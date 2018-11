'Para sempre em nossos corações', diz Maisa Silva sobre morte de seu cachorro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Maisa Silva, 16, usou as redes sociais na noite deste domingo (7) para lamentar a morte de seu cachorro.

Chamado de Pipoca, o animal de estimação era da raça chow chow e foi um presente da apresentadora Eliana para a artista há nove anos.

"Vou estar com você para sempre, meu ursinho. Te amo. Nunca pensei que isso fosse acontecer tão cedo. Para sempre em nossos corações", escreveu Maisa ao lado de uma galeria de fotos do cãozinho.

Em uma série de vídeos, a atriz, que pareceu abatida e com lágrimas nos olhos, relatou que chegou em casa e encontrou o animal já morto.

Ela também lembrou que Pipoca gostava mais de carinho do que de brincadeiras e de correr. "Eu queria agradecer muito as mensagens de todos os meus amigos. Eu queira agradecer muito, principalmente a Eliana, que me presenteou com o Pipoquinha", finalizou.