Parada Pet 2018 será em junho, no Parcão do Museu Oscar Niemeyer

Redação Bem Paraná com assessoria

O Parada Pet, evento para a família que foi um grande sucesso na primeira edição, já tem data marcada para 2018. Desta vez, acontecerá em junho, nos dias 22, 23 e 24, no Parcão, localizado no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (PR). Mais uma vez os empresários Cezinha Mocelin, Jeje e Patrik Cornelsen, em parceria com a Casa do Produtor, estão à frente deste evento que veio para marcar história no calendário da cidade. Já confirmados também os patrocínios da Purina e Premier Pet.

O Parada Pet é um evento voltado para a família toda e seus animais de estimação. Novamente serão dois concursos pré-evento promovidos nas redes sociais: Carinha de um focinho do outro, e o Cão e Gato mais bonitos. Mais detalhes e regulamentos serão divulgados em breve. E mais uma vez as adoções responsáveis serão uma festa à parte. A meta desta edição é encontrar um lar para pelo menos 100 pets abandonados que buscam uma família.