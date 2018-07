Paralisação de Comperj inviabiliza ferrovia, minsitro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, admitiu nesta segunda (30) que a ferrovia Rio-Vitória, um dos projetos estudados pelo programa de concessões de governo, não tem viabilidade econômica. Segundo ele, a obra depende da conclusão do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), que teve as obras suspensas em 2015.

Em encontro com empresários no Rio, Moreira Franco sugeriu que os presentes "façam pressão junto à Petrobras para que decida o mais rápido possível a retomada daquele complexo". A estatal negocia concluir parte do projeto com a chinesa CNPC.

Durante o encontro, o ministro assinou a outorga da térmica GNA 2, que será implantada no Porto do Açu, projeto idealizado por Eike Batista e hoje controlado pela Prumo. Antes de discursar, ouviu o presidente da Prumo, José Magela, um apelo pela construção da ferrovia.

"Nós contávamos com o Comperj. Infelizmente, o empreendimento não se viabilizou e, consequentemente, não tivemos as condições materiais para que essa alternativa ferroviária fosse posta de pé", respondeu o ministro.

O Comperj foi desenhado como um grande polo petroquímico, mas tem hoje apenas duas instalações previstas: uma unidade de tratamento de gás natural, já em obras, e a primeira etapa da refinaria, em negociação entre Petrobras e chineses.

A Prumo conta com a ferrovia para apresentar o Porto do Açu, no Norte-Fluminense com alternativa para o escoamento de grãos. "Esperamos que seja prioridade", disse.

A empresa espera que o projeto seja incluído na concessão da Ferrovia Centro Atlântica.