Paralisação no país faz crescer em 50% procura por site de relacionamento sugar

No meio do caos em que se transformou a vida dos brasileiros na última semana, um fenômeno interessante foi registrado pela plataforma de relacionamentos Meu Patrocínio. Enquanto a economia está parada, esperando os próximos passos para a resolução do impasse entre governo e caminhoneiros grevistas, o site recebeu novos usuários, resultando em um crescimento atípico de 50% em termos de cadastros efetivos, que passaram de uma média de 1.000 para 1.500 diários neste período.

Jennifer Lobo, fundadora e CEO do Meu Patrocínio, atribui o expressivo incremento às incertezas políticas em um ano de eleição e, consequentemente, aos rumos da economia. “A greve veio como mais um sinal de alerta, demonstrando que o cenário econômico continua turbulento em um país onde o número de desempregados atinge a casa dos 13 milhões. Os tempos difíceis, sem perspectivas de uma solução em curto prazo, levaram, nos últimos dias, 50% de novos sugar babies – jovens atraentes e ambiciosos de ambos os gêneros - a efetuar as suas inscrições no site em busca da figura de um provedor”, considera.

Com tanta instabilidade econômica, os jovens estão enfrentando, além da falta de oportunidades de trabalho, dificuldades para ter suas metas realizadas. Como, apesar da falta de confiança no futuro do país, um sugar baby, que têm objetivos muito claros a concretizar, encontram na relação com um homem ou mulher poderoso e bem-sucedido uma possibilidade de realizar os seus desejos. Além disso, o relacionamento sugar apresenta como vantagem o alinhamento de expectativas desde o início, com muita transparência e clareza. Fica mais fácil promover a conciliação de interesses de forma honesta e a relação, nestes termos, tende a prosperar.

“Podemos, de forma empírica, deduzir que a sinalização de tempos difíceis estimula o tráfego em sites de encontros. De um lado, aqueles que buscam uma relação segura como garantia de um futuro mais tranquilo e, de outro, aqueles que enxergam na crise uma oportunidade de encontrar um relacionamento verdadeiro, baseado em termos pré-estabelecidos. Estes últimos terão inúmeras novas opções para encontrar o perfil desejado de um parceiro”, conclui Jennifer.

Sobre o Meu Patrocínio

O Meu Patrocínio é o primeiro e maior site de relacionamento para Sugar Babies e Sugar Daddies do Brasil. Criado em 2015, é hoje a rede social mais exclusiva e seletiva do país. Bastante comum nos Estados Unidos e alguns países da Europa, o estilo de vida Sugar reúne homens e mulheres ricos e bem-sucedidos a jovens ambiciosos e atraentes para relacionamentos verdadeiros, sempre com transparência, acordos pré-estabelecidos, expectativas alinhadas e benefícios mútuos. Hoje, em sua base de dados, o site conta com mais de 500 mil cadastrados entre homens e mulheres.