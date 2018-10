Paraná acerta chegada do técnico Dado Cavalcanti

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Dado Cavalcanti, 36, é o novo técnico do Paraná. O treinador, que dirigiu o Paysandu em parte da Série B deste ano, aceitou nesta quarta-feira (17) o convite para assumir o comando paranista na reta final do Campeonato Brasileiro.

Ele substitui Claudinei Oliveira, que pediu demissão do clube para assumir a Chapecoense na terça-feira (16). Dado Cavalcanti assinou contrato até o final de 2019 e essa será sua segunda passagem pela Vila Capanema.

A primeira foi em 2013, quando treinou a equipe na Série B do Brasileiro. Ele dirigiu o time em 38 jogos, com 16 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, acabando a competição na oitava posição.

Nesta temporada, pelo Paysandu, foram 15 jogos na segunda divisão nacional, com 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

Dado Cavalcanti é esperado em Curitiba para conduzir a equipe já no compromisso de domingo (21), contra o Flamengo, às 19h, na Vila Capanema.

O Paraná é o lanterna do Brasileiro, com 17 pontos, 15 a menos que o primeiro time fora do Z-4, o Vitória.