Paraná ainda deve ter mais dois dias com geadas. Veja os mapas da meteorologia

Da Redação Bem Paraná com sites

As manhãs de domingo (12) e de segunda-feira (13) ainda devem ter temperaturas muito baixas no Paraná, sobretudo na faixa Centro-Sul e Leste. Nestes dias persiste a pssibilidade de foramção de geada de média a fraca intensidade por causa da perda radiativa de calor junto a superfície, pela condição do ar seco, o que acentua o declínio das temperaturas, com risco para formação do fenômeno, principalmente em áreas da metade sul do estado.

Veja as regiões que a geada pode atingir no domingo, sendo verde as áreas com geada fraca e amarelo moderada. Em branco, áreas onde não devem ocorrer a geada.

Na segunda-feira as áreas com chances de geada diminuem, mas ainda assim cobrem uma grande área do Estado, desde o Norte PIoneiro, passando pelos Campos Gerais até o Sul do Estado.

Veja a previsão de geada para segunda:

O Paraná teve uma madrugada gelada neste sábado (11), com as temperaturas abaixo dos 10°C em praticamente todas as regiões, segundo o Simepar. A exceção foi o Litoral (11°C nas praias). Ao amanhacer estava mais frio entre o Sudoeste, Centro-Sul e Campos Gerais. No distrito de Entre Rios, em Guarapuava, fez -0,2°C. Curitiba teve mínima de 3,9ºC.