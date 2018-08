Paraná aparece como o 3º estado com maior capacidade da entrega de serviços à população

Redação Bem Paraná com assessoria

O Paraná aparece como terceiro do País em eficiência. Isso significa que os paranaenses recebem mais educação, saúde, infraestrutura e segurança que outros estados. O Ranking de Eficiência dos Estados -Folha (REE-F) foi apontado pelo Datafolha e considera 17 variáveis agrupadas em seis componentes para calcular a eficiência na gestão dos 26 estados e detalha ainda a situação financeira entre eles. À frente do Paraná estão Santa Catarina e São Paulo. Pernambuco e Espírito Santo aparecem na sequência.

Em uma escala de 0 a 1, cinco estados ultrapassaram 0,50 e, por isso, podem ser considerados eficientes. Outros seis mostram “alguma eficiência” no uso de seus recursos e dos demais 15 podem ser considerados “pouco eficientes” ou “ineficientes”.

Segundo a Folha, a criação do REE-F objetiva quantificar o cumprimento, pelos governos estaduais, de funções básicas e previstas em lei segundo seus recursos financeiros. Aparecem ainda em melhor posição os estados que gastam menos, por exemplo, para ter mais jovens na escola, médicos e leitos em hospitais, rede de água e esgoto, melhores rodovias e menores índices de violência.

O levantamento mostra ainda quais os estados que mantiveram ou ampliaram a sua base industrial e de serviços na composição do Produto Interno Bruto (PIB), com impacto positivo na arrecadação de impostos. Resultando em melhor posicionamento no ranking. Já aqueles que tem na agricultura, administração pública e repasses da União como principais fontes de renda apresentam pior desempenho.

Santa Catarina, São Paulo e Paraná, os três primeiros colocados, têm na indústria e nos serviços aproximadamente 70% do PIB. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e Rio Grande do Sul, como maior peso relativo da agricultura, são todos considerados "pouco eficientes".

Para a realização do estudo foram consideradas uma longa trajetória das administrações, revelando a história dos estados. Santa Catarina, por exemplo, tem a base industrial mais diversificada do país, com 51 mil unidades bem espalhadas. Fruto da atividade de imigrantes, sobretudo de alemães e italianos, as indústrias sustentaram uma alta de 4,2% do PIB estadual em 2017, ante 1% na média nacional.

O índice revela que as altas taxas de mortalidade infantil e de homicídios estão relacionadas à ineficiência de um estado, conforme a correlação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização das Nações Unidas (ONU).

As dificuldades financeiras dos estados frente à crise econômica, com a queda da receita e dos investimentos, e os problemas de caixa para manter o funcionalismo também fazem parte do estudo. O maior desafio está no fato de que a maioria do estados tem a metade dos funcionários públicos em idade de se aposentar, colocando em risco o atendimento da população.