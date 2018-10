Paraná cancela venda de mando e receberá o Flamengo em Curitiba

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Paraná Clube e Flamengo, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 21 de outubro, será realizado em Curitiba.

Apesar de o Cascavel, da cidade homônima, ter anunciado a realização do jogo para o Estádio Olímpico e encaminhado a negociação, prometendo colocar os ingressos à venda nesta sexta-feira (05), o Paraná optou por não fechar o contrato, mantendo o jogo em Curitiba.

No Paraná, caiu muito mal a divulgação da partida antes da assinatura do contrato. O conselho do Paraná já havia se mostrado contra a ideia em oportunidades anteriores e a oferta financeira não seduziu a diretoria paranista.

O clube não irá comentar o negócio publicamente, afirmando que o contrato nunca foi assinado e que a ideia não avançou como o Cascavel previa.

Em entrevista à CATVE, emissora de Cascavel, o presidente do clube do interior do Paraná, Valdinei Silva, alegou ainda que o Estádio Olímpico está com alguns laudos vencidos, que impediriam a capacidade para 23 mil pessoas, e revelou que a logística da partida inviabilizou os custos.

"A empresa aérea que patrocina o Brasileirão opera aqui e o Flamengo não queria descer em Foz do Iguaçu e vir de ônibus. O Flamengo queria um avião fretado, isso oneraria o custo", alegou Silva, que disse ainda que os jogos do Paraná contra Palmeiras e Internacional seguem em negociação para serem realizados em Cascavel.