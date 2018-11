Paraná Clube chega a 44 escalados no Brasileirão e técnico justifica

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube é o segundo time que mais utilizou jogadores no Campeonato Brasileiro de 2018. Já levou a campo 44 diferentes atletas. O 44º passageiro foi o lateral Juninho, 23 anos, que veio do Itabaiana e estreou pelo clube paranaense na última segunda-feira (dia 1º), no empate com o Vasco. Nessas 27 rodadas, o clube que mais escalou jogadores foi o Vitória, com 45 nomes diferentes. Os que menos rodaram o elenco são o Palmeiras (29 jogadores), o Inter (30), o Santos (30) e o Cruzeiro (31).

Essa alta rotatividade de jogadores foi justificada pelo técnico do Paraná, Claudinei Oliveira. “De uma certa forma, achamos uma solução para iniciar o jogo e a gente tem que continuar buscando soluções, mexendo com o elenco e dando oportunidade para quem não tem tido”, disse, após o empate com o Vasco. “Todos tem que se doar como se doaram hoje. Juninho é um exemplo que estou vendo treinando e se dedicando. A gente tem que colocar jogadores que não tem esse fardo todo e que a gente está sentindo aquele brilho no olho”, comentou.

Claudinei também explicou que será difícil atender às exigências da torcida na escalação. “Temos muitos jogadores que a torcida não gosta deles, não gosta daquele ou outro. E daqui a pouco a gente não vai ter 11 para escalar. Mansur, por exemplo, é um jogador que a torcida pegava no pé, e ele vai para o terceiro jogo comigo. Vem jogando bem, não compromete e havia uma certa restrição. Jogador tem que ter personalidade para encarar essas situações”, argumentou.

OS 44 ESCALADOS

Pelo Paraná no Brasileirão 2018

Goleiros: David Rambo, Luís Carlos, Thiago Rodrigues, Richard

Zagueiros: Neris, Charles, Jesiel, Rayan, René Santos, Cléber Reis

Laterais: Igor, Mansur, Báez, Junior, Diego Tavares, Alemão, Juninho

Volantes: Alex Santana, Jhony Douglas, Wesley Dias, Leandro Vilela, Zezinho, Torito González, Jhonny Lucas

Meias: Matheus Pereira, Maicosuel, Caio Henrique, Guilherme Biteco, Carlos Eduardo, Nadson

Pontas: Diego Gonçalves, Rodolfo, Deivid, Léo Itaperuna, Raphael Alemão, Silvinho, Carlos, Vitor Feijão, Felipe Augusto

Centroavantes: Luan Viana, Thiago Santos, Grampola, Iacovelli, Ortigoza