Venda de ingressos para Paraná x Flamengo começa nesta terça-feira

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube confirmou nessa segunda-feira (dia 15) a realização do jogo com o Flamengo, em 21 de outubro (domingo) às 19 horas, na Vila Capanema. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O FC Cascavel chegou a divulgar na sua página no Facebook que esse jogo seria no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. O clube publicou até os preços dos ingressos e a empresa responsável pelo evento. No entanto, dias depois, recuou e afirmou que a negociação com o Paraná não deu certo.

A diretoria do Paraná pretende levar jogos para cidades do Interior para aumentar a arrecadação. O clube tem média de 6.042 pagantes no Brasileirão 2018.

Na reta final do Brasileirão, o Paraná tem o mando de campo de mais quatro jogos: Vitória, Atlético-MG, Palmeiras e Internacional.

Os ingressos para a partida com o Flamengo começam a ser vendidos nesta terça-feira (16), a partir das 9h, pelo sistema Online e nas sedes Capanema e Kennedy.

Os ingressos para a torcida do Flamengo serão vendidos na Vila Capanema e também pelo site. A venda na internet também tem início programado para as 9h. A carga é limitada.

O Sócio Tricolor da Vila, com mensalidade em dia, poderá levar até dois acompanhantes ao jogo (no mesmo setor de seu plano) pagando meia-entrada. Para tanto, terá que adquirir os ingressos exclusivamente na Sede da Kennedy, até sábado ou enquanto houver carga disponível.

VALORES DOS INGRESSOS

Curva Norte: R$ 100 / R$ 50 (meia)

Reta do Relógio: R$ 110 / R$ 55 (meia)

Arquibancada Social: R$ 130 / R$ 65 (meia)

Cadeira: R$ 150 / R$ 75 (meia)

Cativa: R$ 65

Visitante: R$ 100 / R$ 50 (meia)

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Terça a Sexta

Kennedy: das 9h às 19h

Capanema: das 9h às 18h

Sábado

Kennedy: das 9h às 16h

Capanema: das 9h às 16h

Domingo

Capanema: das 9h até o intervalo da partida

VENDA ONLINE

https://ingresso.paranaclube.com.br/

GRATUIDADES

- Menores até 2 anos, nas Cadeiras.

- Menores até 5 anos, nas Arquibancadas.

QUEM TEM DIREITO À MEIA-ENTRADA?

- Programa Alegria do Povo

- Doadores de sangue (última doação até 6 meses atrás).

- Portadores de necessidades especiais e acompanhante.

- Professores (com carteirinha de professor ou algum outro comprovante).

- Estudantes (com carteirinha e documento com foto).

- Idosos (a partir de 60 anos).