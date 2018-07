Paraná Clube é o time que mais arrisca de fora da área, mas falta precisão

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube é o time que mais arrisca finalizações de fora da área no Campeonato Brasileiro 2018. A média da equipe é de 7,6 por partida. O Palmeiras é quem menos utiliza esse recurso, apenas 4,0 vezes por jogo. Os dados são do site inglês WhoScored, especializado na análise de desempenho.

A estratégia de arremates de longa distância trouxe poucos resultados até agora. Só marcou um gol dessa maneira – o autor foi o ponta Silvinho, na derrota por 3 a 1 para o Santos.

Os especialistas nessa jogada são o Atlético-MG, com seis gols de fora da área, e a Chapecoense, com cinco. O Sport e o Flamengo anotaram quatro gols dessa distância. O jogador com mais gols de fora da área, com três, é o atacante Arthur Caike (ex-Paraná, Coritiba e Londrina), que foi contratado pelo Pyramids, do Egito.

O Paraná marcou sete gols no Brasileirão 2018, seis deles em finalizações de dentro da área.

Os jogadores do Paraná que mais arriscam chutes de fora da área são Silvinho (1,7 por jogo), o ponta Raphael Alemão (1,5), o lateral Mansur (1,3) e o volante Alex Santana (1,0). O centroavante Thiago Santos (com 0,6) e o atacante Carlos (0,5) pouco tentaram esse tipo de jogada.

Dentro do elenco, os que mais tenta finalizações de dentro da área são Raphael Alemão (1,5), Thiago Santos (1,2), Carlos (0,8) e Silvinho (0,7).