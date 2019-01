Paraná Clube empata com a Portuguesa e está eliminado

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube está fora da Copa São Paulo Sub-20 de 2019. A eliminação ocorreu nessa quinta-feira (dia 10) após o empate em 0 a 0 com a Portugesa, no Canindé, pela terceira (e última) rodada da primeira fase. O Grupo 32 terminou com a Portuguesa na liderança, com sete pontos, seguido por Volta Redonda (6), Paraná (2) e Santo André (1).

Em 2019, são 128 times dividos em 32 grupos. Na primeira fase, os times jogam entre si, em turno único. Classificam-se os dois melhores de cada grupo. Em seguida, a competição segue no estilo mata-mata, em jogo único.

Os outros três paranaenses da Copinha estão classificados para a fase de mata-mata.

A fase eliminatória começa já nesta sexta-feira (dia 11). O Athletico Paranaense pega o Legião-DF às 19 horas.

O Coritiba vai enfrentar o segundo colocado do Grupo 25 (Santos, São Caetano ou União Mogi-SP). A data da partida ainda não foi confirmada.

O Londrina agora pega o Fluminense ou o Osasco Audax-SP. O data também não foi divulgada ainda.