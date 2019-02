Silvio Rauth Filho

Paraná Clube e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo (dia 3), na Vila Capanema, pela 5ª rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Os dois times precisam da vitória, caso contrário podem ficar de fora das semifinais da Taça.

Para vencer, o time mandante terá que derrubar um jejum superior a cinco jogos. Nos últimos cinco confrontos com o Athletico, o Paraná não conseguiu marcar gols. O último gol nesse clássico foi aos 20 minutos do segundo tempo, pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense de 2017, marcado pelo meia Renatinho, finalizando de cabeça um cruzamento do atacante Robson. Depois, foram 475 minutos sem marcar um gol no rival.

Formado nas categorias de base do Athletico, Renatinho foi o artilheiro do Paraná Clube em 2017, com 18 gols em 54 jogos. Em 2018, defendeu o Botafogo. Agora, em 2019, está emprestado ao Goiás.

OS ÚLTIMOS CLÁSSICOS

Entre Paraná Clube e Athletico

Paraná 1 x 0 Athletico – Paranaense 2017, primeira fase

Athletico 1 x 0 Paraná – Paranaense 2017, quartas de final

Paraná 0 x 0 Athletico – Paranaense 2017, quartas de final

Paraná 0 x 3 Athletico – Paranaense 2018, primeira fase

Paraná 0 x 0 Athletico – Brasileirão 2018

Athletico 3 x 0 Paraná – Brasileirão 2018

A ÚLTIMA VITÓRIA DO PARANÁ NO CLÁSSICO

PARANAENSE 2017

11ª rodada, 29/3

Paraná 1x0 Atlhetico

Paraná: Léo; Junior, Airton, Artur e Rayan; Jhony, Zezinho, Felipe Alves, Renatinho (Leandro Vilela) e Robson (Nathan); Pedro Bortoluzo (Biteco). Técnico: Wagner Lopes

Athletico: Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Paulo André e Nicolas; Otávio, Lucho (João Pedro), Nikão, Felipe Gedoz (Rossetto) e Crysan (Douglas Coutinho); Eduardo da Silva. Técnico: Paulo Autuori

Gol: Renatinho (20-2, cabeça, cruzamento Robson)

Árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz

Público: 7.181 pagantes (8.041 total)

Local: Vila Capanema