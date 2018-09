Paraná Clube enfrenta jejum de dez anos na Arena da Baixada

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube vai tentar encerrar um jejum de dez anos na Arena da Baixada neste domingo. O time da Vila Capanema não vence o Atlético Paranaense no estádio Joaquim Américo desde 2008. Na ocasião, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense, ganhou por 1 a 0, com gol do meia-atacante Joelson. Naquele ano, os dois clubes acabaram se classificando para as semifinais. O Paraná foi eliminado pelo Coritiba. O time rubro-negro chegou à final, mas perdeu para a equipe alviverde.

Depois daquele confronto de 2008, foram poucos duelos entre os dois na Arena: apenas sete. E o Atlético venceu os sete.

Nesse período, entre 2008 e 2018, o Atlético levou três confrontos com o Paraná para o Ecoestádio Janguito Malucelli, quando a Arena era reconstruída para a Copa do Mundo de 2014. Em 2012, na última rodada da Série B, houve empate em 1 a 1. Em 2013 e em 2014, foram dois confrontos pelo Paranaense e duas vitórias do Tricolor da Vila.

ÚLTIMOS CLÁSSICOS NA ARENA

Entre Atlético e Paraná Clube

Atlético 0 x 1 Paraná — Paranaense 2008

Atlético 2 x 1 Paraná — Paranaense 2009

Atlético 3 x 0 Paraná — Paranaense 2009

Atlético 1 x 0 Paraná — Paranaense 2010

Atlético 5 x 1 Paraná — Paranaense 2011

Atlético 1 x 0 Paraná — Paranaense 2015

Atlético 2 x 1 Paraná — Paranaense 2016

Atlético 1 x 0 Paraná — Paranaense 2017

CLÁSSICOS NO ECOESTÁDIO

Com mando do Atlético, contra o Paraná

Atlético 1 x 1 Paraná — Série B 2012

Atlético 0 x 1 Paraná — Paranaense 2013

Atlético 1 x 2 Paraná — Paranaense 2014



ÚLTIMAS VITÓRIAS DO PARANÁ COMO VISITANTE CONTRA O ATLÉTICO

Atlético 0x1 Paraná

Campeonato Paranaense 2008, 2ª rodada da 2ª fase

Atlético:Vinicius, Danilo, Rhodolfo e Antônio Carlos; Nei (Choco), Valencia, Irênio (Pedro Oldoni), Netinho e Piauí; Marcelo Ramos e Willian. Técnico: Ney Franco

Paraná:Fabiano Heves; Daniel Marques, Nem e Luiz Henrique; Araújo, Jumar, Léo, Cristian (Wellington) e Everton (Fabio Luis); Giuliano e Joelson (Beto). Técnico: Paulo Bonamigo

Gol: Joelson (26-1, cabeça, após escanteio)

Árbitro: Mauricio Batista dos Santos

Público: 13.508 pagantes (14.770 total)

Local: Arena da Baixada

Atlético 0x1 Paraná

Campeonato Paranaense 2013, 3ª rodada da 1ª fase

Atlético: Santos; Adriano, Erwin, Bruno Costa e Héracles; Renan Foguinho, Hernani, Pablo (Edigar Junio), Zezinho (Harrison) e Renato (Marcos Guilherme); Junior de Barros. Técnico: Arthur Bernardes

Paraná: Luís Carlos; Ângelo, Anderson, Alex Alves e Henrique; Zé Luís, Ricardo Conceição e Lúcio Flávio (Alex Bruno); Luisinho, Reinaldo (Paulo Renê) e Neverton (Welington). Técnico: Toninho Cecílio

Gol: Anderson (23-2, cabeça, após cobrança de falta)

Expulsão: Ângelo (39-2º)

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

Público: 4.106 pagantes (5.110 total)

Local: Ecoestádio

Atlético 1 x 2 Paraná

Campeonato Paranaense 2014, quartas de final, jogo de ida

Atlético: Rodolfo; Jean Felipe, Ricardo Silva, Lucas Alves e Sidcley; Otávio, Hernani (Juninho), Marcos Guilherme, Harrison (Guilherme) e Nathan (Tiaberson); Crislan. Técnico: Petkovic

Paraná: Marcos; Roniery, Brinner, Naylhor e Breno; Elton, Cambará, Lúcio Flávio (Julio Cesar), Fernando Gabriel e Paulinho (Paulinho Oliveira); Giancarlo (Keno). Técnico: Milton Mendes

Gols: Lúcio Flávio (8-1, fora, cruzamento de Paulinho), Hernani (20-2, fora, cruzamento de Sidcley) e Giancarlo (35-2, pênalti, sofrido por Elton, cometido por Rodolfo)

Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto

Público: 2.760 pagantes (2.887 total)

Local: Ecoestádio