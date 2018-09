Paraná Clube já usou 42 jogadores no Campeonato Brasileiro

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube é o segundo clube que mais utilizou jogadores no Campeonato Brasileiro 2018. Em 24 partidas na competição, levou a campo 42 atletas. Só o Vitória superou essa marca, com 43. Outros que se aproximaram desse número são o Ceará (41) e o Vasco (40). As equipes que menos rodaram o elenco são o Santos (28 escalados), o Palmeiras (29), o Internacional (30) e o Cruzeiro (30).

Esses números mostram que os clubes em situação complicada na tabela acabam utilizando mais jogadores, devido às contratações no meio da competição e às trocas de técnico, que promovem mudanças nas escalações e nos elencos.

Dos 42 utilizados pelo Paraná, 11 já deixaram o clube, ou seja, um time inteiro. Essa lista é formada por Léo Itaperuna, Carlos Eduardo, Alemão, Rodolfo, Neris, Thiago Santos, Diego Tavares, Vitor Feijão, Diego Gonçalves, Luan Viana e Zezinho.

No total da temporada, contando também o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil, o Paraná Clube já utilizou 52 jogadores.

OS 42 ESCALADOS

Pelo Paraná no Brasileirão 2018

Goleiros: David Rambo, Luís Carlos, Thiago Rodrigues, Richard

Zagueiros: Neris, Charles, Jesiel, Rayan, René Santos, Cléber Reis

Laterais: Igor, Mansur, Báez, Junior, Diego Tavares, Alemão

Volantes: Alex Santana, Jhony Douglas, Wesley Dias, Leandro Vilela, Zezinho, Torito González, Jhonny Lucas

Meias: Matheus Pereira, Maicosuel, Caio Henrique, Guilherme Biteco, Carlos Eduardo, Nadson

Pontas: Diego Gonçalves, Rodolfo, Deivid, Léo Itaperuna, Raphael Alemão, Silvinho, Carlos, Vitor Feijão

Centroavantes: Luan Viana, Thiago Santos, Grampola, Iacovelli, Ortigoza