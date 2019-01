Paraná Clube joga mal e só fica no empate com o Maringá

Silvio Rauth Filho

Paraná Clube e Maringá empataram em 0 a 0, nesse domingo (dia 27) à tarde, em Maringá, pela terceira rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior. Com o resultado, o time da capital ficou na 3ª colocação do Grupo B, com quatro pontos. A equipe do Interior está em 5º lugar do Grupo A, com três pontos.

Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais da Taça, que é o primeiro turno do Campeonato Paranaense 2019. Clique aqui para ver a fórmula de disputa da competição e clique aqui para ver a classificação.

TÉCNICO

Esse foi o 12º jogo do técnico Dado Cavalcanti no Paraná Clube, desde que retornou ao clube, em outubro de 2018. Ele soma agora duas vitórias, quatro empates e seis derrotas.

REFORÇOS

O Paraná já estreou nove reforços no Paranaense: os zagueiros Rodolfo (Joinville), Eduardo Bauermann (Figueirense) e Fernando Timbó (Paysandu), os laterais Éder Sciola (Brasil-RS) e Sueliton (Criciúma), os volantes/meias Kadu (Joinville) e Fernando Neto (Fluminense), o meia Higor Leite (Londrina) e o centroavante Jenison (Cuiabá). Ainda não estrearam o goleiro Filipe (Santos), os zagueiros Leandro Almeida (Londrina) e Matheus Lopes (CSA), o lateral-esquerdo Guilherme Santos (Paysandu), os volantes Jeferson Lima (Internacional) e Alejandro Márquez (O'Higgins-CHI) e o meia Itaqui (Brasil-RS). O meia Maicosuel, que renovou contrato com o Paraná, entrou no segundo tempo novamente e fez sua segunda partida em 2019.

ESCALAÇÃO

No início, Dado manteve o Paraná com a mesma escalação da partida anterior (goleada sobre o Foz). Com isso, começaram no banco os ex-titulares Kadu, Eduardo Bauermann e Kessley. O Maringá não contava com o centroavante Tiago Orobó, artilheiro do time na competição, com dois gols em dois jogos.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná teve dificuldades na primeira etapa e precisou das defesas do goleiro Thiago Rodrigues para segurar o Maringá. Aos 15, Everton aproveitou erro da defesa e cruzou. Geovane chutou colocado e Thiago Rodrigues fez boa defesa. Aos 18, Geovane chutou forte e o goleiro espalmou. Aos 27, Duda chutou forte e Thiago Rodrigues salvou de novo. Aos 35, Everton invadiu a área e caiu na disputa. A torcida e o jogador pediram pênalti. O árbitro nada marcou.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, o técnico Dado Cavalcanti trocou um meia (Higor Leite por Maicosuel) e um ponta (Andreu por Rodrigo Carioca). Pouco mudou e o Maringá continuou chegando com mais perigo. Aos 18, o time do Interior teve outra chance, aproveitando falha a defesa e com Geovane chutando com perigo. Aos 22, o Paraná fez a última substituição, com a troca de laterais: saiu Eders Sciola e entrou Sueliton. O time da capital pediu pênalti aos 28, quando Alesson chutou e acertou um adversário. Jogadores do Paraná reclamaram, mas o árbitro sinalizou que a bola acertou o rosto do jogador.

MARINGÁ 0 x 0 PARANÁ

Maringá: Victor Golas; Duda, Alex Fraga, Marcelo Xavier e Júnior Prego; Romeu (Willian Machado) e Nem; Everton, Geovane Magno (Sillas) e Welton Paraguá; Neilson (Matheus Paraná). Técnico: Picoli

Paraná: Thiago Rodrigues; Éder Sciola (Sueliton), Rodolfo, Fernando Timbó e Juninho; Luiz Otávio e Fernando Neto; Alesson, Higor Leite (Maicosuel) e Andrey (Rodrigo Carioca); Jenison. Técnico: Dado Cavalcanti

Cartões amarelos: Thiago Rodrigues, Eder Sciola, Alesson (P). Romeu (M).

Árbitro: Elvio Kertelt Legnani (PR)

Local: Estádio Willie Davids, Maringá (PR)